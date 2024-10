Andrea Delogu riceve un mazzo di fiori a casa: “Il fatto che tu sappia dove abito mi agita”

Andrea Delogu ha ricevuto un mazzo di fiori a casa. La conduttrice, 42 anni, ha pubblicato lo scatto sui social, spiegando perché non è stato per lei un dono gradito.

"So che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa alle persone senza firmarvi, cercando di essere anche un po' misteriosi. Non lo siete", ha scritto Andrea Delogu. E ha aggiunto: "So che c'è dietro un intento 'carino', ma credetemi è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta. Se dovevo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo. Il fatto che tu sappia dove abito mi agita".

Dopo aver reso pubbliche queste parole, Andrea Delogu ha condiviso alcuni messaggi di sue follower che hanno vissuto esperienze simili. In risposta, la conduttrice ha aggiunto: "Smettete di credere a un romanticismo tossico. Chi lo fa sicuramente pensa sia un bel gesto, ma sappia che non è così. Ci si firma prima di tutto e non si manda a casa se non ci conosciamo".

"Corteggiare non è invadere la privacy, inquietare, nascondersi. Prima di scrivermi 'Non vi va mai bene niente', mettetevi nei panni degli altri, donne o uomini che siano", ha concluso la conduttrice.

Andrea Delogu è stata sposata dal 2016 al 2021 con Francesco Montanari. "Sono stata moglie di una persona fantastica. È una storia che è finita, siamo rimasti amici. L'amore, profondissimo, si è trasformato: ci siamo trovati a un certo punto ad essere amici, ci volevamo bene. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era il momento di intraprendere strade diverse", aveva detto a Verissimo a proposito della separazione dall'ex marito. La conduttrice aveva parlato anche della storia con il fidanzato Luigi Bruno: "È una persona che al momento vuole conoscermi, non mi chiede subito di andare a convivere, fare un figlio. Non voglio correre".