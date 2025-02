Andrea Dal Corso a Teresa Langella: "Più invecchi più ti illumini"

Instagram: @andreadalcorso

Teresa Langella festeggia il suo 33esimo compleanno accanto al marito Andrea Dal Corso. La coppia condivide con i follower alcuni momenti della serata e Andrea dedica alla moglie un tenero messaggio su Instagram: "Sei la mia gioia più grande! Vorrei rivivere altre 10 volte questo weekend insieme! Più invecchi e più ti illumini. Love you".

Le immagini pubblicate su Instagram mostrano Teresa in abito elegante, intenta a godersi la cena in un ristorante raffinato, spegnere le candeline e leggere uno speciale biglietto d'auguri speciale. Tra le foto spicca anche un messaggio scherzoso: "Non ho 33, ne ho 18 con 15 anni di esperienza".

Tersa Langella e Andrea Dal Corso: un amore nato nel 2019 e coronato con il matrimonio

L'amore di Teresa Langella e Andrea Dal Corso è sbocciato nel 2019 e si è consolidato nel tempo fino al matrimonio, celebrato lo scorso settembre 2024. La coppia ha più volte raccontato il desiderio di allargare la famiglia, con Teresa che aveva dichiarato a Verissimo: "Il pensiero di avere un bambino c’è già da un po’. Siamo fiduciosi. Non sei tu a decidere quando e se arriverà, ma rimango positiva".

Teresa, nelle scorse settimane, aveva ribadito il suo desiderio di un figlio. Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, aveva ammesso: "Uno ci pensa, però il pensiero non basta. Poi qualcuno ti dice che nemmeno pensarci va bene, quindi non sai nemmeno tu cosa fare". L'influencer aver raccontato di aver imparato a gestire con serenità le domande sul tema, ma aveva chiesto maggiore sensibilità: "Non sappiamo dietro a una coppia cosa c’è: quello che sta attraversando, se ci sta provando, da quando ci sta provando. Chiedo di avere un po’ più di sensibilità".

Teresa aveva poi aggiunto: "Se la gravidanza non arriva non è colpa di nessuno. Non riesco a provare rabbia per chi mi fa queste domande, ma ci sono modi e modi per affrontare certi argomenti".