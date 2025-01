Teresa Langella e il desiderio di un figlio: “Se la gravidanza non arriva non è colpa di nessuno”

Teresa Langella ha parlato con i suoi follower del desiderio di un figlio. Alla domanda se le piacerebbe avere un bambino con il marito Andrea Dal Corso, l'influencer, 32 anni, ha risposto nelle storie su Instagram: "Uno ci pensa, però il pensiero non basta. Poi qualcuno ti dice che nemmeno pensarci va bene, quindi non sai nemmeno tu cosa fare". Sempre riguardo al suo sogno di maternità, Teresa Langella ha aggiunto: "Mi dico: 'Se la gravidanza non arriva non è colpa di nessuno'". L'influencer ha assicurato di non essere infastidita da questo tipo di domande, ma ha invitato i follower a una maggiore sensibilità su certi argomenti: "In questi anni ho imparato a conoscervi e quando leggo queste domande non ci vedo cattiveria, non riesco a provare rabbia. Però ci sono modi e modi. C'è chi arriva qui con tutta la sensibilità del mondo e chi invece quasi vuole farti sentire in difetto". "Non sappiamo dietro a una coppia cosa c’è: quello che sta attraversando, se ci sta provando, da quando ci sta provando. Chiedo di avere un po’ più di sensibilità. Quelle che a voi potrebbero sembrare domande ovvie potrebbero ferire qualcun altro", ha spiegato l'influencer.

Teresa Langella è legata ad Andrea Dal Corso dal 2019. La coppia si è sposata a settembre del 2024. Ospite a Verissimo, l'influencer aveva parlato del suo sogno di avere un figlio. "Il pensiero di avere un bambino c'è già da un po'. Siamo fiduciosi. Non sei tu a decidere quando e se arriverà, ma rimango positiva".