Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione con la figlia Allegra: "Andiamo dalla dottoressa"

Instagram @iamandreacerioli

Andrea Cerioli ha condiviso sui social uno scatto con la compagna Arianna Cirrincione e la loro figlia Allegra, nata a febbraio, prima di una visita di controllo.

"Andiamo a vedere se la dottoressa dice che stiamo andando bene", ha scritto Andrea a corredo della foto in ascensore con la fidanzata e la figlia nel passeggino.

"Quando ride così mi stende", ha aggiunto Arianna sui social ad alcuni momenti con la primogenita.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dal primo incontro alla prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne. "Tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è cominciata la nostra storia," aveva dichiarato l'ex tronista.

La coppia ha accolto la primogenita lo scorso 6 febbraio: "Benvenuta al mondo amore mio. È indescrivibile a parole, oggi proprio non ne ho, respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe", aveva scritto Andrea su Instagram dando la notizia.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il desiderio di un figlio condiviso a Verissimo

A Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano condiviso il desiderio di un figlio.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna; quando non c'è, mi sento perso", aveva detto Cerioli.

"Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", gli aveva fatto eco Arianna.