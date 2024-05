Anbeta Toromani ospite a Verissimo

Una vita fatta di talento, dedizione, successo e amore: la ballerina di danza classica Anbeta Toromani si racconterà per la prima volta a Verissimo, sabato 11 maggio alle 16.30 su Canale5.

Nata a Tirana nel 1979, Anbeta Toromani si è appassionata da bambina alla ginnastica artistica. Dall'età di nove anni però si è dedicata alla danza classica. È entrata a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Tirana.

In Italia, è diventata nota con la partecipazione ad Amici, prima come allieva e poi come ballerina professionista. Da diversi anni ha lasciato la scuola di Amici, per esibirsi nei teatri più importanti del mondo. È legata al ballerino Alessandro Macario.