Sul suo profilo Instagram, l'attrice condivide una foto per annunciare la nascita dei due gemelli Agnes e Ocean

Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp, ha annunciato sul suo profilo Instagram la nascita dei suoi due gemelli Agnes e Ocean.

Nel giorno della Festa della Mamma, Heard ha pubblicato uno scatto dei piedi dei due gemelli insieme a quelli dell’altra figlia, Oonagh, 4 anni.

“Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi stanno riempiendo il cuore. Quando ho avuto la mia prima bambina, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre. Pensavo di non poter provare più gioia di così. E invece, ora sto scoppiando di felicità, moltiplicata per tre", scrive Heard nella didascalia del post.

L'attrice ha spiegato le forti emozioni provate nel diventare madre da sola in questo momento della sua vita: "Diventare madre da sola e secondo i miei tempi, nonostante le difficoltà legate alla fertilità, è stata l’esperienza più significativa della mia vita".