Amanda Lear, il ricordo di Alain Delon: "Con me è sempre stato un signore"

Amanda Lear ricorda a Verissimo Alain Delon, il grande attore francese scomparso lo scorso agosto. "Alain Delon era un divo come non ce ne sono più, la sua bellezza e il suo fascino erano celebri in tutto il mondo", dice la cantante e attrice.

Del grande attore, ricorda: " Alain Delon amava l'arte anche se aveva imparato ad apprezzarla da adulto. Quando ci incontravamo parlavamo di arte. Con me è sempre stato un grande signore anche se c'è chi dice avesse un carattere un po' ombroso e difficile".

Amanda Lear ammette però di essere rimasta dispiaciuta riguardo gli ultimi anni di vita dell'attore: "Mi è dispiaciuto vedere questo attore bellissimo invecchiare, ammalarsi e sentire le dispute sull'eredità". "Forse a un certo punto bisognerebbe sparire e non farsi vedere più", riflette la cantante e attrice.