Dall'addetto alla sicurezza al red carpet, Alvise Rigo racconta su Instagram la sua storia e le emozioni di recitare in "The Room Next Door", ultimo film di Pedro Almodovar

Credit: Maria Laura Antonelli / AGF

Grande successo, lunga standing ovation e molti fazzoletti alla Mostra del Cinema di Venezia per l'anteprima mondiale di The Room Next Door, primo lungometraggio in lingua inglese per il regista Pedro Almodovar.

Presentato in concorso alla Mostra, il film affronta il tema dell'eutanasia attraverso l'amicizia di Ingrid (Tilda Swinton) e Martha (Julianne Moore).

Nel cast del film troviamo anche Alvise Rigo, ex rugbista, modello e attore italiano. Dopo aver recitato nel film Nuovo Olimpo diretto da Ferzan Ozpetek, Alvise Rigo è stato scelto anche da Pedro Almodovar per il suo ultimo film.

Sul suo profilo Instagram, Alvise Rigo racconta la sua storia e il rapporto con la Mostra del cinema di Venezia: "13, 14 anni fa iniziavo a lavorare al Venice Film Festival di Venezia come addetto alla sicurezza. Ero un ragazzotto che giocava a rugby proprio dove ogni agosto viene costruito il Palabiennale e che scherzosamente odiavo perché ci impediva di allenarci a casa nostra. Noi la chiamiamo la Mostra del Cinema ed è sempre stato per me un momento di puro svago, un pretesto per togliere la cravatta a fine turno e imbucarmi alle feste più esclusive e per cercare di adocchiare qualche Celebrity".

"Sono passati 4 anni e ora leggo il mio nome in locandina, in concorso, con alcuni tra gli attori più iconici del pianeta e se non l’avessi vissuto penserei che tutto questo sia frutto di qualche strana Intelligenza Artificiale che voglia giocarmi uno scherzetto digitale. Eppure le emozioni mi riportano li, a pensare che la Mostra del Cinema e è sempre sarà per me parte della mia crescita", conclude Alvise Rigo nella didascalia del post.