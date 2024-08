Alvaro Morata e Alice Campello, dal colpo di fulmine alla separazione

Alvaro Morata e Alice Campello si separano. Legati dal 2016, si sono sposati nel 2017. L'anno dopo sono diventati genitori per la prima volta dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato il terzo figlio Edoardo e nel 2023 è arrivata la quarta figlia Bella.

Insieme avevano superato anche un momento molto difficile: Alice Campello ha rischiato di perdere la vita a causa delle complicazioni dopo il parto di Bella. "Ho avuto un'emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue. L'ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell'utero. Se il palloncino non avesse fermato l'emorragia avrebbero dovuto asportarmi l'utero altrimenti sarei morta", aveva spiegato l'influencer e imprenditrice a Verissimo.

Nell'ultima intervista a Verissimo, a novembre del 2023, avevano parlato della loro storia, sognando un futuro insieme. "Ci auguro di continuare così, di essere così felici, di volerci così tanto bene, di rispettarci. Se continuiamo così, sono felicissima", aveva detto Alice Campello.

Qualcosa però si è rotto e il 12 agosto 2024 - dopo 8 anni insieme, di cui sette di matrimonio - il calciatore, 31 anni, e l'influencer, 29 anni, hanno annunciato la separazione. "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È una decisione dolorosa", ha scritto Alvaro Morata nelle storie su Instagram. Per quanto riguarda i motivi della separazione: "Non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante continue incomprensioni che piano piano hanno logorato il rapporto".

Dello stesso tono la nota social di Alice Campello, che ha scritto: "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono. Ci siamo sempre promessi rispetto e di non arrivare mai al punto di essere tossici l'uno per l'altra e farci del male". Nel video sopra, ripercorriamo la storia d'amore di Alice Campello e Alvaro Morata.