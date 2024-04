Altan Gördüm, Haşmet Çolak di Terra Amara, ospite di Verissimo

In esclusiva a Verissimo, nel weekend del 6 e 7 aprile, sarà ospite per la prima volta l'attore Altan Gördüm, il perfido Haşmet Çolak di Terra Amara. Classe 1958, Altan Gördüm è nato ad Adana, in Turchia, e dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche entra nel mondo dello spettacolo avviando una brillante carriera come attore, regista e manager. Alle numerose esperienze in teatro, Altan Gördüm prende parte anche a diverse pellicole cinematografiche e a serie televisive. Tra queste la seguitissima Terra Amara, in cui interpreta Haşmet Çolak.