Uğur Güneş, lo scatto social in palestra: "Non stop"

Uğur Güneş, l'attore turco molto amato in Italia per aver vestito i panni di Yılmaz Akkaya nell'amatissima serie Terra Amara, ha condiviso alcuni selfie con i suoi follower.

L'attore ha pubblicato uno scatto mentre si trovava in palestra. "Non stop", ha scritto Ugur Gunes alla fine del suo allenamento in una storia Instagram.

Non è il primo selfie in palestra per l'attore che, qualche mese fa, aveva condiviso una foto con l'amico e collega Furkan Palali, il 38enne che in Terra amara interpretava Fikret Fekeli.