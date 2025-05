Alice D’Amato: "Dopo le Olimpiadi ho avuto una grande crisi"

Alice D’Amato rivela a Verissimo di aver vissuto un periodo complicato dopo le Olimpiadi di Parigi, in cui ha conquistato la medaglia d'oro nella trave. "Ho avuto una grande crisi, perché ho sempre messo da parte la vita sociale, dedicando tempo solo alla ginnastica. Dopo la palestra volevo soltanto riposare perché temevo poi di non riuscire ad avere buone prestazioni in palestra", spiega la campionessa olimpica, 22 anni.

Alice D’Amato afferma che la sua vita è cambiata dopo le Olimpiadi: "Sono stata costretta, per fortuna, a entrare in un mondo diverso. Mi è cambiata la vita in tutti i sensi. Oggi voglio essere me stessa dentro e fuori dalla palestra". Sia Alice che la sorella Asia sognano anche di trovare l'amore. "Il nostro sogno, un domani, è avere una famiglia, quindi arriverà il nostro momento", afferma Asia D'Amato.