Alice Campello, la festa di compleanno per i suoi 29 anni

Alice Campello compie 29 anni e festeggia il suo compleanno con una grande festa circondata dall'affetto degli amici e del marito Alvaro Morata.

Sul suo profilo Instagam, l'influencer condivide alcune foto delle serata e mostra la grande torta rosa con le candeline. "29 anni che ho ragione. Grazie mille per gli auguri", scrive Alice nella didascalia della foto riferendosi all'ironica scritta presente sulla torta.

Il 9 gennaio 2024, Alice Campello e Alvaro Morata hanno festeggiato il primo compleanno della quarta figlia Bella.

“Amore mio, tanti tanti auguri per il tuo primo anno di vita. È impossibile spiegare a parole cosa sei per me e quanto ti amo. Bella, la regina della famiglia e la più coccolata”, aveva scritto l’influencer a corredo di alcuni scatti di famiglia con il marito e gli altri loro tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, 5 anni, ed Edoardo, 3.

Alice Campello e Alvaro Morata, l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Alice Campello e Alvaro Morata, che vivono un’intensa storia d’amore da sette anni, coronata dal matrimonio nel 2017 e dall’arrivo di quattro bambini , ospiti a novembre a Verissimo avevano parlato dell’amore per i loro figli.

“I nostri figli sono degli amori… stanno crescendo bene e in salute, e questa è la cosa più importante. Io e Alice cerchiamo di essere dei bravi genitori, educandoli nel migliore dei modi”, aveva raccontato il calciatore.

"Alvaro è un papà speciale, e mi dice sempre che quando i nostri figli saranno grandi spiegherà loro tutti gli sforzi che ho fatto per averli", aveva detto a Silvia Toffanin l'influencer, che dopo il parto di Bella aveva avuto alcune complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva.