Alice Campello e Alvaro Morata hanno festeggiato il primo compleanno della quarta figlia Bella, dedicandole dolci parole sui social.

“Amore mio, tanti tanti auguri per il tuo primo anno di vita. È impossibile spiegare a parole cosa sei per me e quanto ti amo. Bella, la regina della famiglia e la più coccolata”, ha scritto l’influencer a corredo di alcuni scatti di famiglia con il marito e gli altri loro tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, 5 anni, ed Edoardo, 3.

“Principessa mia”, ha commentato, aggiungendo un cuore, Alvaro Morata, che ha poi pubblicato su Instagram alcune tenere foto con la moglie e la figlia: “Buon compleanno Bellita, tuo papà, tua mamma e i tuoi fratelli sono completamente innamorati di te. Sei speciale, ti vogliamo bene”, ha scritto il calciatore spagnolo nella didascalia del post.

"Buon primo compleanno amore bellissimo! Sei la gioia più bella e io ti amo da impazzire", ha scritto, invece, su Instagram Maria Libraresso, mamma di Alice Campello, aggiungendo sei cuori ad altri scatti di famiglia.

Alice Campello e Alvaro Morata, l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Alice Campello e Alvaro Morata, che vivono un’intensa storia d’amore da sette anni, coronata dal matrimonio nel 2017 e dall’arrivo di quattro bambini , ospiti a novembre a Verissimo hanno parlato dell’amore per i loro figli.

“I nostri figli sono degli amori… stanno crescendo bene e in salute, e questa è la cosa più importante. Io e Alice cerchiamo di essere dei bravi genitori, educandoli nel migliore dei modi”, aveva raccontato il calciatore.

"Alvaro è un papà speciale, e mi dice sempre che quando i nostri figli saranno grandi spiegherà loro tutti gli sforzi che ho fatto per averli", aveva detto a Silvia Toffanin l'influencer, che dopo il parto di Bella aveva avuto alcune complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva.

“Ho avuto paura di perdere Alice per sempre, in quei momenti sono stato molto male e mi è crollato il mondo addosso. È stata una brutta esperienza che abbiamo superato insieme e sarà una bella lezione per i nostri bambini”, aveva aggiunto Alvaro Morata.

Nel video sotto, la famiglia di Alice Campello e Alvaro Morata