Il calciatore Alvaro Morata ha colto l'occasione del compleanno della figlia per ringraziare l'ex moglie Alice Campello: "Grazie per tutto l'impegno e l'amore".

Alice Campello augura buon compleanno alla figlia Bella, nata il 9 gennaio di due anni fa, tramite una dolce dedica pubblicata sui social. "Mio piccolo raggio di sole… tanti auguri - scrive l'influencer e imprenditrice nella didascalia del carosello di foto condiviso su Instagram - che la vita possa sorriderti sempre come ha fatto con noi quando sei nata. Il 9 gennaio 2023 è stato il giorno più difficile della mia vita e forse quello che mi ha segnato di più ma mi ha regalato una compagna di vita per sempre… ti amo con tutto il mio cuore".

Anche il padre della piccola, Alvaro Morata, condivide sui social delle dolci parole per Bella, aggiungendo anche un pensiero per l'ex moglie. "Buon compleanno Bella, ti amo con tutto il mio cuore - scrive il calciatore su Instagram accanto a uno scatto che lo ritrae insieme alla figlia - grazie Alice Campello per tutto il tuo impegno e amore per avere Bibi".

Dopo il parto di Bella, Alice Campello aveva avuto alcune complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva. Ospite a Verissimo a novembre 2023, Alvaro Morata aveva raccontato: "Ho avuto paura di perdere Alice per sempre, in quei momenti sono stato molto male e mi è crollato il mondo addosso. È stata una brutta esperienza che abbiamo superato insieme e sarà una bella lezione per i nostri bambini".

Oltre a Bella, Alice Campello e Alvaro Morata hanno altri tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro ed Edoardo.

Alice Campello e Alvaro Morata: tutta la loro storia

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2016 e l'anno successivo sono convolati a nozze. Il 12 agosto 2024 hanno annunciato la fine de loro matrimonio.

"Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono", aveva dichiarato Alice Campello.

Anche Alvaro Morata aveva parlato della fine della loro storia d'amore: "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto".

Nel video qui in basso, tutta la storia tra Alice Campello e Alvaro Morata.