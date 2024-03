Alice Campello accolta in aeroporto dai figli: "Grazie vita"

"Grazie a Dio, grazie alla vita". Queste sono le parole che Alice Campello condivide sui social, in maiuscolo e accompagnate da un'emoji con le mani giunte in preghiera e un cuore rosso, per raccontare il momento del ritorno dal viaggio alle Maldive, accolto calorosamente dal marito Alvaro Morata e dai loro due figli Alessandro e Leonardo, di 5 anni.

Il calciatore e i due bambini portano con sé due mazzi di fiori per la mamma, che è visibilmente emozionata nel momento in cui vede la sua famiglia all'aeroporto.

Instagram: @alicecampello

Nelle storie, l'influencer ha condiviso anche una foto di spalle con Alessandro, Leonardo ed Edoardo, di 3 anni, mentre indossano la maglia della Juventus. Il 9 gennaio 2024, invece, i due genitori hanno festeggiato il primo compleanno della quarta figlia Bella.

Alice Campello e Alvaro Morata, l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Alice Campello e Alvaro Morata, che vivono un’intensa storia d’amore da sette anni, coronata dal matrimonio nel 2017 e dall’arrivo di quattro bambini , ospiti a novembre a Verissimo avevano parlato dell’amore per i loro figli.

“I nostri figli sono degli amori… stanno crescendo bene e in salute, e questa è la cosa più importante. Io e Alice cerchiamo di essere dei bravi genitori, educandoli nel migliore dei modi”, aveva raccontato il calciatore.

"Alvaro è un papà speciale, e mi dice sempre che quando i nostri figli saranno grandi spiegherà loro tutti gli sforzi che ho fatto per averli", aveva detto a Silvia Toffanin l'influencer, che dopo il parto di Bella aveva avuto alcune complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva.