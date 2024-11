Alice Bellagamba diventerà mamma. La ballerina e attrice, 37 anni, ha annunciato sui social di essere in attesa di un bambino con il compagno Leonardo Plebani.

"Maschietto o femminuccia?", ha chiesto Alice Bellagamba ai suoi follower nella didascalia della prima foto con il pancione. Secondo i fan, la collana di fiori celeste, che nello scatto successivo lega la ballerina al compagno, insieme al cuoricino blu, come didascalia, sono indizi dell'arrivo di un maschietto.

In un'altra foto sui social, Alice Bellagamba rivela di essere incinta di 14 settimane. "Benvenuto secondo trimestre", scrive come didascalia di una foto in cui mostra il pancione. Infatti, secondo quanto è spiegato sul sito del Ministero della salute, "per secondo trimestre di gravidanza si intende il periodo di età gestazionale compreso tra 14 e 27 settimane di gravidanza".

Nata a Jesi nel 1987, Alice Bellagamba è diventata nota nel 2018 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Dopo il talent show ha esordito come attrice nel film tv Il ritmo della vita su Canale 5. È iniziata così la sua carriera di attrice, che Alice ha portato avanti senza mai trascurare l'amore per la danza. Da Welcome Home - Uno sconosciuto in casa a Anna e i cinque 2: Alice Bellagamba ha preso parte a diversi film - sia per il cinema che per la tv - e a molte serie televisive. Nel 2014 al Festival di Venezia ha ricevuto il Premio come miglior attrice emergente.

Alice Bellagamba è stata sposata dal 2014 al 2016 con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli. Attualmente è legata a Leonardo Plebani, con cui è in attesa del primo figlio.