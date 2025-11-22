Alfonso Signorini: "Nel 2027 sposerò Paolo Galimberti, ma vivremo in case separate"

Alfonso Signorini parla a Verissimo del matrimonio con il compagno Paolo Galimberti, a cui è legato da 23 anni. "Ci sposeremo tra un anno e mezzo, quando festeggeremo 25 anni insieme", afferma il conduttore e giornalista, 61 anni. Ma precisa: "Dopo il matrimonio, non andremo a vivere insieme, continueremo ad avere i nostri spazi".



Alfonso Signorini racconta che la prima crisi nella loro storia era arrivata proprio dopo una lunga convivenza: "Ero andato a vivere con lui subito dopo averlo conosciuto, ma dopo dieci anni ho sentito di volere una mia autonomia e mi sono comprato una casa, solo che non gliel'ho detto. È stata mia mamma a dirglielo in buona fede. Quando siamo tornati a casa, Paolo mi ha messo quasi le valigie fuori dalla porta".

Per quanto riguarda la proposta di matrimonio, Alfonso Signorini racconta che hanno preso la decisione entrambi: "Tutti e due ci siamo guardati e abbiamo detto: 'Perché no?'. Andando avanti negli anni si cercano delle sicurezze, delle tutele anche se uno dei due dovesse avere dei problemi di salute ed essere ricoverato in ospedale". Pensando al grande giorno, il giornalista e conduttore svela: "Sarà una cosa intima".