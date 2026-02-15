Sabrina e Luca: "Quella di nostro figlio Alex Marangon era una setta"

Sabrina e Luca ripercorrono a Verissimo la tragica vicenda del figlio Alex Marangon, morto nel 2024 a 25 anni dopo un rito sciamanico in provincia di Treviso.

"Da quello che raccontava Alex, si trattava di una sorta di meditazione in cui venivano usate delle sostanze. Gli organizzatori dicevano che lo avrebbero fatto stare bene, che era meglio di uno psicologo", afferma la mamma di Alex, che però nutriva dubbi sull'evento a cui partecipava il figlio: "L'hanno circuìto. Era una setta. Quando uno inizia a dire: 'Siamo la tua famiglia, ti vogliamo bene' dopo tre volte che l'hai visto c'è qualcosa che non va".

Il corpo di Alex Marangon è stato rinvenuto senza vita tre giorni dopo il rito nel fiume Piave con una serie di tumefazioni. Le circostanze della morte sono ancora poco chiare. I genitori di Alex escludono l'ipotesi del suicidio e anche della caduta in seguito all'assunzione di sostanze, dato che nel corpo sarebbero state trovate tracce di ayahuasca. "Ho visto il corpo all'obitorio, riportava ferite che non possono essere state causate da una caduta. Ho anche chiesto al medico se poteva essere un corpo che è stato tre giorni in acqua a fine giugno. Mi ha risposto di no, che al massimo poteva essere stato in acqua un giorno", afferma Luca Marangon.



Sabrina e Luca cercano da giugno 2024 la verità sulla morte del figlio: "Ci siamo fatti tante idee. Abbiamo scoperto un mondo sconosciuto. Potrebbe essere stato anche un rito sacrificale. Oppure potrebbe aver visto qualcosa che non doveva vedere. Oppure qualcuno potrebbe aver fatto qualcosa per cui lui ha cercato di fermarlo. La situazione probabilmente è degenerata".