Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
27 settembre 2025

Alessio Sakara e l'amore: "Non serve apparire per far capire che stiamo insieme"

Il conduttore di Tú sí que vales parla a Verissimo dell'amore oggi: "Il supporto in una relazione si vede nelle 24 ore"

Condividi:

Alessio Sakara parla a Verissimo dell'amore oggi: "È importante, dà forza". Molto riservato sulla sua vita privata, il lottatore di arti marziali miste e conduttore televisivo, 44 anni, è legato all'autrice tv Raffaella Mennoia.

"Non c'è bisogno di apparire per dire se stai o meno con una persona. Il supporto si vede nelle 24 ore. Basta uno sguardo, una telefonata per trasmettere una vibrazione affinché io faccia bene e migliori. È tutto un fatto di migliorarsi entrambi", afferma il conduttore di Tú sí que vales.

Leggi anche

Maria Giovanna Elmi: "Avrei voluto diventare mamma"

L'intervista

Maria Giovanna Elmi: "Avrei voluto diventare mamma"

L'annunciatrice televisiva ha scoperto di non potere avere figli in seguito a un'operazione

L'annunciatrice televisiva ha scoperto di non potere avere figli in seguito a un'operazione

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: "Ci siamo sposati e poi ognuno a casa sua"

L'intervista

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: "Ci siamo sposati e poi ognuno a casa sua"

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli svelano il segreto dei loro 28 anni di relazione, coronati dal recente matrimonio

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli svelano il segreto dei loro 28 anni di relazione, coronati dal recente matrimonio

Mercedesz Henger svela il sesso del figlio che aspetta

Gender reveal

Mercedesz Henger svela il sesso del figlio che aspetta

Nascerà un maschietto o una femminuccia? Mercedesz Henger lo svela a Verissimo

Nascerà un maschietto o una femminuccia? Mercedesz Henger lo svela a Verissimo

Ascanio Pacelli svela il segreto dei 20 anni di matrimonio con Katia Pedrotti

L'intervista

Ascanio Pacelli svela il segreto dei 20 anni di matrimonio con Katia Pedrotti

Ascanio Pacelli parla a Verissimo dei 20 anni di matrimonio con Katia Pedrotti

Ascanio Pacelli parla a Verissimo dei 20 anni di matrimonio con Katia Pedrotti

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity