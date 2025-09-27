Alessio Sakara e l'amore: "Non serve apparire per far capire che stiamo insieme"
Il conduttore di Tú sí que vales parla a Verissimo dell'amore oggi: "Il supporto in una relazione si vede nelle 24 ore"
Alessio Sakara parla a Verissimo dell'amore oggi: "È importante, dà forza". Molto riservato sulla sua vita privata, il lottatore di arti marziali miste e conduttore televisivo, 44 anni, è legato all'autrice tv Raffaella Mennoia.
"Non c'è bisogno di apparire per dire se stai o meno con una persona. Il supporto si vede nelle 24 ore. Basta uno sguardo, una telefonata per trasmettere una vibrazione affinché io faccia bene e migliori. È tutto un fatto di migliorarsi entrambi", afferma il conduttore di Tú sí que vales.
