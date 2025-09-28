Alessio Loparco: "Con i miei genitori non ci siamo mai compresi"

Alessio Loparco chiarisce a Verissimo la sua verità dopo le dichiarazioni dei suoi genitori che hanno lanciato un appello, affermando di non avere notizie del figlio da diversi mesi. "Per me non è così. Non ritengo che sia vero che non ci sentiamo da sette mesi", afferma il protagonista di Temptation Island. Alessio non nega di non avere un rapporto semplice con i genitori: "Non abbiamo il rapporto che io vorrei perché forse negli anni non sono stato capito e non ho percepito il loro affetto". Alessio ha tre fratelli: "Ho dei rapporti turbolenti anche con loro. Li sento, ma chi più chi meno". Parlando della sua famiglia, aggiunge: "Ho sempre cercato la loro vicinanza e il loro affetto, ma non ci siamo mai compresi nel corso del tempo". Sonia Mattalia conferma le parole del compagno: "Ho trovato un muro da parte dei suoi genitori. Ho sempre cercato la loro vicinanza, che non è mai arrivata. In sette anni non sono mai venuti a casa nostra".