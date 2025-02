Alessia Mancini con il padre

Il padre di Alessia Mancini ha compiuto 66 anni e per l'occasione la showgirl, 46 anni, gli ha dedicato un tenero scatto in cui sono ritratti insieme. "Quando sono nata io avevi giusto vent'anni. Di tempo ne è passato, ma sei sempre un giovanotto. Ti voglio un mondo di bene. Tanti auguri papà", si legge a corredo della foto che è stata condivisa sui social.

Alessia Mancini è sposata con Flavio Montrucchio, 49 anni, dal 2003. La coppia ha due figli, Mya che è nata il 10 aprile 2008 e Orlando, nato l'8 aprile 2015. Prima di Orlando, i due avevano attraversato un momento difficile, quando Alessia Mancini aveva avuto un aborto spontaneo.

La storia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio

Ospiti a Verissimo, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio avevano parlato della loro lunga storia d'amore, raccontando come si erano conosciuti. La showgirl aveva spiegato: "Flavio era appena uscito dalla casa del Grande Fratello e avevo accompagnato mia cugina in una discoteca in cui era ospite, perché voleva vederlo. Poi l'ho visto ed è stato un colpo di fulmine". E il conduttore aveva aggiunto: "Mi ero innamorato subito, per me potevamo sposarci in quel momento. Infatti lo abbiamo fatto dopo poco tempo".