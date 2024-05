Alessia Mancini, gli auguri a Flavio Montrucchio: "Ti amo"

Flavio Montrucchio il 15 maggio ha compiuto 49 anni e ha festeggiato questa data importante con la moglie Alessia Mancini, che gli ha dedicato dolci parole sui social.

"Auguri amore mio! Ti amo", ha scritto su Instagram, aggiungendo due cuori ad alcuni scatti dei festeggiamenti con il marito la showgirl, che per l'occasione ha preparato una paella per il conduttore.

"49 anni, sto maturando", ha scritto Flavio Montrucchio su Instagram a corredo di altre immagini con la moglie, con la quale è sposato da venti anni.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, la storia d'amore raccontata a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio avevano ripercorso la loro storia d'amore.

Il conduttore, parlando del primo appuntamento con la moglie, aveva raccontato: "È stato casuale ed è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi. Mi sono innamorato subito, per me potevamo sposarci in quel momento. Infatti lo abbiamo fatto dopo poco tempo".

"Flavio era appena uscito dalla casa del Grande Fratello e avevo accompagnato mia cugina in una discoteca in cui era ospite, perché voleva vederlo. Poi l'ho visto ed è stato un colpo di fulmine", aveva aggiunto Alessia Mancini, che aveva poi ricordato le presentazioni in famiglia.

La coppia è convolata a nozze l'11 ottobre del 2003. A proposito della proposta di matrimonio, il conduttore aveva raccontato: "Eravamo a Roma, in Piazza San Pietro; ho aspettato che fosse deserta, e lei mi ha detto subito sì". "Non ho avuto tentennamenti. Lo rifarei mille volte", gli aveva fatto eco la moglie. Il 10 aprile del 2008 la coppia ha accolto la primogenita Mya, e l'8 aprile del 2015 è arrivato il secondogenito Orlando.

Alessia Mancini parla del suo amore per Flavio Montrucchio a Verissimo

Alessia Mancini a Verissimo aveva parlato del suo amore per Flavio Montrucchio: "Io e Flavio ci conosciamo da anni, stiamo insieme perché c'è amore tra noi e voglia di condividere la vita in coppia. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà: litighiamo, ma poi facciamo pace".

Prima della nascita del secondogenito Orlando, la coppia aveva vissuto un periodo doloroso, quando Alessia Mancini aveva avuto un aborto spontaneo: "Tra Mya e Orlando abbiamo avuto una perdita. Per fortuna poi è arrivato Orlando che ci ha regalato la gioia che aspettavamo", aveva raccontato la showgirl, che aveva poi dedicato dolci parole ai figli.