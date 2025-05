Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, la prima Comunione del figlio Orlando

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno festeggiato la prima Comunione del secondogenito Orlando, 10 anni. Per l'occasione la coppia ha condiviso sui social un breve video che mostra alcuni dolci momenti del giorno della cerimonia.

"Nel cammino della fede, la bussola del tuo cuore indica sempre la strada giusta", hanno scritto nella dedica su Instagram, aggiungendo un cuore al video che scorre sulle note di I say a little prayer for you di Steve Tyrell.

Alessia Mancini: "I miei figli sono la mia forza"

Ospite a Verissimo, Alessia Mancini aveva parlato del suo amore per i figli: "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri".

"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva aggiunto Alessia Mancini.