"Il nostro piccolo grande sole": l'influencer condivide sui social alcuni momenti dei festeggiamenti per il compleanno del terzogenito

Instagram @alessia_cammy_

Alessia Cammarota ha festeggiato il primo compleanno del terzo figlio Mattia, nato il 18 luglio del 2023.

"A te, il nostro piccolo, grande sole. E grazie ai miei super alleati che, nonostante il pochissimo preavviso, hanno reso tutto perfetto", ha scritto l'influencer a corredo di alcuni scatti su Instagram con il marito Aldo Palmieri e i loro tre figli Niccolò (2015), Leonardo (2017), e l'ultimo arrivato Mattia.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, dal primo incontro al terzo figlio

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, insieme dal 2014, si sono conosciuti a Uomini e Donne: sono usciti insieme dal programma e pochi mesi dopo si sono sposati.

Nel 2015 sono diventati genitori di Niccolò. Nello stesso anno, hanno vissuto un momento di crisi e si sono separati dopo un tradimento che Aldo ha ammesso pubblicamente. La coppia nel 2017 ha accolto il secondo figlio Leonardo.

Nel 2021 Alessia e Aldo hanno vissuto un momento molto doloroso segnato dalla perdita del bambino che aspettavano. "È stata dura, non è stato semplice per me affrontare questa situazione: ero a gravidanza inoltrata", aveva detto l'influencer a Verissimo. A marzo del 2023 hanno annunciato che sarebbero diventati di nuovo genitori del loro "piccolo grande miracolo".

"Avremo una casa piena di bambini, non saremo mai soli. Questa è la mia idea di felicità", aveva raccontato Alessia Cammarota a Silvia Toffanin. I figli Niccolò e Leonardo, invece, avevano svelato il nome del fratellino in arrivo: "Si chiamerà Mattia".

Mattia, il terzo figlio della coppia, è nato il 18 luglio del 2023: "Tutto l'amore che ho", aveva scritto su Instagram Aldo Palmeri a corredo di uno scatto con la moglie e il terzogenito.