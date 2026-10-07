Famiglia 07 ottobre 2026

L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne pubblica un video ironico con l'ex marito, ma poi chiarisce: "Io e Aldo non stiamo insieme, non torneremo insieme. La guerra c’è stata, ma oggi ci vogliamo bene”

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si mostrano insieme sui social. "Possiamo divorziare un po' di più?", ha scritto con ironia l'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 34 anni, sui social, pubblicando uno scatto nel locale dell'ex marito, dove l'ha accompagnato a causa di un problema alla vista: "Ale, non ci vedo, accompagnami tu".



Dopo i numerosi commenti entusiasti dei fan della coppia, Alessia Cammarota ha smentito però un ritorno con l'ex marito. "Io e Aldo non siamo tornati insieme, non torneremo insieme però ci vogliamo bene", ha detto l'influencer nelle storie su Instagram. "Non vi nego che non ci sia stata guerra, perché la guerra c'è stata. Forse più da parte mia perché non so gestire bene queste cose. Non l'ho gestita affatto bene, tutto quello che si poteva sbagliare l'ho sbagliato", ammette Alessia Cammarota. E chiarisce sui loro rapporti oggi: "A distanza di due anni siamo riusciti a trovare un equilibrio che non è ancora perfetto, però lo stiamo cercando. Quando mi dite 'si vede che c'è ancora un sentimento...', in realtà no e la dimostrazione è proprio questo rapporto. Finché entrambi non smettono di amare, non si può avere un rapporto sano. Questo non vuol dire che non sia amore, ha un'altra forma, è affetto, rispetto, è altro".

Insieme dal 2014, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono sposati pochi mesi dopo essere usciti da Uomini e Donne. Nel 2015 sono diventati genitori di Niccolò. Nel 2017 hanno accolto il secondo figlio Leonardo. E nel 2023 è nato il terzo figlio Mattia. Dopo la nascita del primo figlio, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice avevano già vissuto un momento difficile, a causa di un tradimento che Aldo aveva ammesso pubblicamente, ma avevano poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. "È stato un percorso. Per un periodo abbiamo sentito il bisogno di camminare in maniera separata. Poi quando abbiamo messo da parte il rancore, ci siamo innamorati di nuovo", aveva raccontato Alessia Cammarota a Verissimo riguardo alla prima separazione.