Alessandro Vicinanza sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 7 gennaio su Canale 5. Il cavaliere di Uomini e Donne dopo aver chiuso la sua storia con Ida Platano, che nel frattempo è diventata la nuova tronista del programma di Maria De Filippi, è pronto a rimettersi in gioco. Nello studio di Silvia Toffanin, Alessandro Vicinanza racconterà a cuore aperto, a partire dalla storia naufragata con Ida fino alla possibilità di eventuali ritorni di fiamma (con Roberta Di Padua, per esempio), o a nuove conoscenze.