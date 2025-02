Rocío Morales, il dolce scatto con la figlia Luna

Rocio Morales e la figlia Luna

Rocío Morales condivide sui social un dolce scatto nel quale si vede l'attrice baciare la figlia Luna, nata nel 2015 dall'amore per il compagno Raoul Bova. "Noi... quando nessuno ci guarda. Luna mia, tu mi fai bene", è la didascalia a corredo della foto.

Rocío Morales e Raoul Bova si sono conosciuti nel 2012, durante le riprese del film Immaturi - Il viaggio sull'Isola di Paro, in Grecia. Oltre a Luna, i due sono anche genitori di Alma, nata nel 2018.

Rocío Morales parla delle figlie a Verissimo

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva parlato dell'amore per le sue due figlie. "Le mie figlie sono stupende, e per me sono una scoperta ogni giorno. Hanno una capacità incredibile di donare amore. Sono loro che mi cercano per dirmi quanto mi amano o per darmi il bacio della buonanotte. Si vede che sono il frutto di un grande amore", aveva raccontato in quell'occasione.

Il videomessaggio di Luna e Alma a Verissimo

Sempre a Verissimo, Rocío Morales aveva visto un tenero videomessaggio di Luna e Alma: "Ti vogliamo bene mamma, sei speciale, per noi sei la mamma più bella del mondo e sarai sempre nel nostro cuore, perché sei la persona più importante della nostra vita".