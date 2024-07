"L’amore ti appartiene, agisce, protegge e ti smuove, ti sazia la vita, illumina l’orizzonte. Ma devi crederci… ed io non ho mai smesso. Buon anniversario Amore Mio!". Con queste parole dedicate alla moglie, Alessandro Borghese condivide sui social le immagini dei 15 anni di matrimonio con Wilma Oliveiro. Una foto per ogni anno insieme.

Borghese e Oliveiro si incontrano nel 2008: Oliverio, manager nel settore commerciale della Digital Bros, chiama lo chef per la realizzazione di un videogioco a tema culinario. Ospite a Verissimo nel 2019, Alessandro Borghese aveva raccontato come il loro amore fosse nato per un equivoco: "Eravamo partiti per un viaggio e durante il volo aereo c'era un po' di turbolenza. C'erano dei posti liberi e io le ho detto: Wilma ci spostiamo. E lei ha capito: Ci sposiamo!. E mi è saltata addosso dicendo: Sì!". E così, il 25 luglio 2009, si sposano.

Dal loro amore nascono Arizona nel 2012 e Alexandra nel 2016. "Vivo con le mie figlie, mia moglie, mia suocera... sono ostaggio delle donne! Non ho un'opinione a casa", aveva scherzato lo chef durante l'intervista con Silvia Toffanin.