Dalla depressione dopo la fine della storia con Sophie Codegoni al loro rapporto oggi: Alessandro Basciano si è raccontato a Verissimo.

Il dj e influencer ha confessato di aver avuto un periodo difficile dopo la fine della storia con Sophie Codegoni: "Ho avuto una forma di depressione, attacchi d'ansia e attacchi di panico. Mi sono dovuto far aiutare, non è stato semplice, ma sto meglio".

Oggi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono una coppia, ma il dj e influencer non esclude in futuro un ritorno insieme: "Io non vedo le nostre strade completamente separate. Eravamo insieme a Parigi pochi giorni prima della sua intervista a Verissimo".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Alessandro Basciano a Verissimo.