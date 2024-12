Rudy Zerbi: "Corteggerei Alessandra Celentano se non fossimo così tanto amici"

Rudy Zerbi ha espresso a Verissimo tutto il suo affetto per Alessandra Celentano con cui da tanti anni condivide l'esperienza ad Amici in cui sono entrambi professori.

"La trovo una donna bellissima, che è difficile trovare: onesta, di principi, per bene. Sappi che se non fossimo così tanto amici ti corteggerei", ha detto Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda l'amore in generale, l'insegnante di canto - papà di quattro figli da tre compagne diverse - ha ammesso di essere stato un rubacuori in passato: "Lo sono stato, ma ero anche romantico perché ho sempre amato le donne". Di se stessa Alessandra Celentano invece ha detto: "Prima piacevo tantissimo, adesso non più".