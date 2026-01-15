Alessandra Celentano, l’addio alla cagnolina Nicotina: "Tanta tristezza e sofferenza"

Alessandra Celentano annuncia la scomparsa della sua amata cagnolina. "È mancata la mia piccola Nicotina, compagna di vita, un amore grande, vero e puro", scrive l'insegnante di danza, 59 anni. E aggiunge: "Sarà sempre con me, anche se in realtà non ce l’ho più accanto. Tanta tristezza e sofferenza. Amore mio grande".



Ospite a Verissimo, Alessandra Celentano aveva parlato dell'amore per i suoi cani e aveva condiviso il dolore dopo la scomparsa di un'altra sua cagnolina. "Ne ho persa una ed è stato uno choc. Dopo che è successa questa cosa ho passato dei brutti mesi. Mi sono detta: 'Mai più'. Troppo dolore, troppa preoccupazione. Pensavo di essere una un po' più leggera invece sono apprensiva", aveva detto Alessandra Celentano.