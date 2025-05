Dalle emozioni provate nel diventare mamma a 39 anni al prossimo tour con il pancione: Alessandra Amoroso ha raccontato questo importante momento della sua vita nello studio di Verissimo.

"Sono quasi al settimo mese, nascerà a inizio settembre. Mi sento molto bene, anche fisicamente. È come se avessi un super potere. Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata", ha raccontato la cantante che è in dolce attesa, con il compagno Valerio Pastore, di una bambina.

Riguardo il suo prossimo tour, Alessandra Amoroso ha spiegato: "In realtà tutto questo era programmato prima. Il nostro lavoro viene programmato un bel po' di tempo in anticipo. Quindi io faccio quello che avrei dovuto fare e adesso con una mini me in più".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Alessandra Amoroso a Verissimo.