Alena Seredova: "Gianluigi Buffon ha detto che gli è dispiaciuto? Ci mancherebbe"

A Verissimo la reazione di Alena Seredova alle parole di Gianluigi Buffon: "Sono stata al fianco di quell'uomo per dieci anni. Non penso di trovare nel suo libro un capitolo che mi potrebbe sorprendere"

Alena Seredova risponde a Verissimo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del suo ex marito Gianluigi Buffon che, in una recente intervista, ha ammesso di essere dispiaciuto per la sofferenza provocata all'ex moglie durante il periodo della loro separazione.

"Ha detto che è dispiaciuto? Ci mancherebbe", ha affermato Alena Seredova, che è stata legata all'ex calciatore dal 2005 al 2014 e con cui ha avuto i figli Louis Thomas (2007) e David Lee (2009).

L'intervista in cui sono contenute le parole di Gianluigi Buffon è stata concessa in occasione dell'uscita del libro dell'ex calciatore. A questo proposito, Alena Seredova dice: "Sono stata al fianco di quell'uomo per dieci anni. Sono stati gli anni in cui è successo di tutto: dai successi alle cadute. Non penso di trovare nel libro un capitolo che mi potrebbe sorprendere".

Alena Seredova ha poi ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Nasi, a cui è legata dal 2015, che ha sposato nel 2023 e con cui ha avuto la figlia Vivienne Charlotte. Gianluigi Buffon è legato dal 2014 a Ilaria D'Amico che ha sposato di recente e con cui ha avuto il figlio Leopoldo Mattia.

Alena Seredova continua però a non amare le famiglie allargate. In passato infatti la showgirl aveva dichiarato: "La famiglia allargata è proprio contro la mia natura". Oggi non rinnega quelle parole: "Non ho cambiato idea. Ho le idee chiare su cosa sono i miei valori e il concetto di famiglia allargata non rientra tra questi".