Alena Seredova e il marito Alessandro Nasi hanno scelto Matera per trascorrere le feste di Pasqua. Insieme a loro, la figlia Vivienne Charlotte, nata nel maggio del 2020.

L'ex modella ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram dove vediamo tutta la famiglia tra la natura e le bellezze di Matera. In una delle foto, Alena Seredova e la figlia Vivienne cucinano insieme e si divertono circondate da ciotole e farina.

Alena Seredova parla del matrimonio con Alessandro Nasi a Verissimo

Alena Seredova aveva mostrato per la prima volta a Verissimo le immagini del suo matrimonio con Alessandro Nasi.

"Penso che non sia stato facile per Alessandro all'inizio perché ero una donna estremamente delusa e ferita. In più con due bambini. All'inizio ero molto chiusa", aveva raccontato Alena Seredova, ripensando all'inizio della sua storia d'amore con l'attuale marito.