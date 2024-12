Aldo Palmeri, la sorpresa ad Alessia Cammarota per il decimo anniversario

Cento rose rosse: così Aldo Palmeri ha voluto sorprendere Alessia Cammarota per il loro decimo anniversario come coppia. Pubblicando sui social due scatti insieme, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dedicato bellissime parole alla moglie: " Ho scelto di condividere la mia vita con te. Ho scelto di costruire tutto insieme a te. Ho scelto di costruire una famiglia con te".

"Ho scelto di mettere il giorno del mio compleanno al secondo posto, perché prima viene il nostro anniversario", ha aggiunto Aldo Palmeri che ha donato le rose all'ex corteggiatrice durante i festeggiamenti del suo compleanno. "Sono passati già 10 anni, che a leggerli sembrano davvero tanti, ma è nulla in confronto al per sempre. Spero di essere ciò che hai sempre desiderato, perché il destino ha deciso che mi prendessi cura di una persona speciale. Nonostante tutto, io con te, tu con me. Ti amo amore mio. Buon anniversario", ha concluso l'ex tronista.

Pubblicando sui social il video della sorpresa, Alessia Cammarota ha ringraziato così il marito: "Sai perché 100 rose? Alè, cient’anne. A te che sai sempre stupirmi".

Insieme dal 2014, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono conosciuti a Uomini e Donne. Sono usciti insieme dal programma e pochi mesi dopo si sono sposati. Nel 2015 sono diventati genitori di Niccolò. Poco dopo però hanno vissuto un momento di crisi e si sono separati dopo un tradimento che Aldo ha ammesso pubblicamente. "Eravamo molto giovani, sulle nostre spalle sono cadute troppe responsabilità tutte insieme. Penso che questi sbagli si fanno quando non si ha abbastanza esperienza", ha spiegato Aldo Palmeri a Verissimo. Si sono poi ritrovati più forti di prima. "È stato un percorso. Per un periodo abbiamo sentito il bisogno di camminare in maniera separata. Poi quando abbiamo messo da parte il rancore, ci siamo innamorati di nuovo", ha raccontato Alessia Cammarota a Verissimo. Nel 2017 hanno accolto il secondo figlio Leonardo. Nel 2021 hanno vissuto un momento molto doloroso segnato dalla perdita del bambino che aspettavano. "È stata dura, non è stato semplice per me affrontare questa situazione: ero a gravidanza inoltrata", ha detto Alessia a Verissimo. Poi a marzo del 2023 hanno annunciato che sarebbero diventati di nuovo genitori del loro "piccolo grande miracolo". Mattia, il terzo figlio della coppia, è nato il 18 luglio del 2023.

Nel video sotto, la storia d'amore di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri.