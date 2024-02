Al Bano e l'esclusione da Sanremo: "Amadeus non ha mantenuto il nostro patto"

Ospite a Verissimo, il cantante condivide la sua delusione per non aver potuto partecipare al Festival: "Ho un conto aperto con Sanremo"

"C’era un patto che Amadeus non ha mantenuto". Al Bano parla a Verissimo della sua esclusione dal Festival di Sanremo, rivelando come la sua partecipazione fosse stata promessa da Amadeus: "L’anno scorso disse: Non voglio neanche sentire la tua canzone, ti propongo Ranieri, Al Bano e Morandi. Era un sogno che durava dal 1996. Sanremo è soprattutto la gara, che ti dà un’energia pazzesca, un’adrenalina nel sangue e nel cervello che mi fa sentire sempre giovane".

Il cantante critica poi la durata dello spettacolo, che è sempre terminato ben oltre la mezzanotte: "Io imporrei legalmente un limite di tempo, a mezzanotte basta. Perché chi vuol vedere Sanremo non ne ha la possibilità perché si addormenta prima".

Su una futura partecipazione al Festival dichiara: "Avevo previsto questo anno come ultima volta. Io ho un conto aperto con Sanremo. Ancora non ho digerito l’esclusione di un brano meraviglioso che è stato scritto dal grande Maurizio Fabrizio ed è di una bellezza… Avevo già pronto il pezzo sanremese, si chiamava Il sipario, però questo mi ha emozionato tanto quanto la mia vita".