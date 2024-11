Al Bano, il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia: "Prima o poi la raggiungerò"

Il cantante condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa a New Orleans della primogenita Ylenia, che secondo il cantante ha perso la vita nel Mississippi

Al Bano condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa a New Orleans della primogenita Ylenia, che secondo il cantante nel 1993 ha perso la vita nel Mississippi. "Sono quelle tragedie che non passano mai, ma voglio pensare sempre alle cose belle vissute insieme. La vita ti dà e ti toglie", afferma Al Bano che parla della scomparsa di Ylenia anche nel nuovo libro Il sole dentro.

Pensando a come immagina la primogenita oggi, Al Bano aggiunge: "La immagino mentre passeggia lassù con i nonni, mia madre e mio padre, insieme a Madre Teresa di Calcutta. Prima o poi la raggiungerò".

Nel suo libro Il sole dentro Al Bano rivela anche che il dolore per la scomparsa di Ylenia ha avuto un peso nella separazione da Romina Power, che tutt'ora crede che la figlia possa essere ancora viva. "In un primo momento il dolore ci unì. A New Orleans, in quei giorni tremendi, andavamo insieme a pregare. Poi, invece, il dolore operò un distanziamento", spiega il cantante nel libro.