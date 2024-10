Adriana Volpe: "Ho un nuovo amore"

Adriana Volpe mostra per la prima volta a Verissimo il nuovo compagno Dario Costantini

Adriana Volpe ha un nuovo amore. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice, 51 anni, a Verissimo. "Per anni mi sono chiusa a riccio, avevo chiuso il capitolo amore. Vivevo dell'amore di mia figlia e dei miei amici", dice Adriana Volpe, riferendosi alla fine del matrimonio con Roberto Parli, con cui ha avuto la figlia Gisele, di 13 anni.

"Quando non ci credevo più, per lavoro ho intervistato una persona che mi ha colpito subito per i suoi occhi buoni: Dario", racconta la conduttrice. Parlando della loro storia: "Stiamo insieme da pochi mesi, ci siamo conosciuti alla fine della primavera. Dario ha saputo conquistarmi con la sua gentilezza e la sua empatia. Ha portato nella mia vita un raggio di sole".