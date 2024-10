Giancarlo Magalli incontra Adriana Volpe per la prima volta in tv: "Chiedo scusa, ma non ti ho offesa come donna"

Dopo due processi e tre sentenze, Adriana Volpe ha incontrato a Verissimo Giancarlo Magalli. È il primo incontro televisivo in sette anni. Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione per la frase: " Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa (Adriana Volpe) a lavorare da 20 anni".

A questo proposito, la conduttrice ha detto: "È una frase che colpisce me come donna, come mamma e come professionista. Per questo ritengo che la battaglia legale fosse doverosa. Il percorso giudiziario non è stato un capriccio da parte mia".

Nel loro incontro Giancarlo Magalli, su invito di Silvia Toffanin, ha chiesto scusa per la prima volta ad Adriana Volpe: "Le chiedo scusa, ma mi dispiace essere stato frainteso". Rivolgendosi ad Adriana Volpe, ha aggiunto: "Non ti ho offeso come donna e come madre. L'aspetto donna ha contato perché se avessi usato le stesse parole con un conduttore maschio nessuno avrebbe visto un'allusione sessuale".

Adriana Volpe non ha nascosto l'amarezza davanti alle parole di Giancarlo Magalli: "Tutto questo ha senso se chi ha fatto del male ne prende coscienza. Su questo credo che ci sia ancora da lavorare. Dall'altro canto, spero che servi a chi si potrebbe trovare in una situazione simile alla mia".