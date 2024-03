Vanina - Un vicequestore a Catania, l'adattamento dei romanzi di Cristina Cassar Scalia

Mercoledì 27 marzo in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania.

La nuova fiction di Canale 5 con Giusy Buscemi è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. L'adattamento è stato curato dallo sceneggiatore Leonardo Marini.

Vanina Guarrasi, la protagonista dei romanzi di Cristina Cassar Scalia

Lo sceneggiatore Leonardo Marini ha spiegato come ha lavorato per adattare i primi romanzi di Vanina Guarrasi, i suoi personaggi e le sue atmosfere.

Leonardo Marini racconta le caratteristiche del personaggio di Vanina: "Per adattare i primi romanzi di Vanina Guarrasi abbiamo anzitutto cercato una chiave d’accesso per rappresentare e fare vivere nella maniera più efficace e interessante possibile la nostra protagonista, che è al centro di ogni storia e del nostro mondo narrativo. La caratteristica che ci è sembrata essenziale e più fertile in termini emotivi e di racconto è la sua connaturale ambivalenza: c’è una Vanina “leggera”, che vuole finalmente godersi la vita, che vuole divertirsi e non vuole più rinunciare alla propria giovinezza (giovinezza che invece ha per molto tempo sacrificato nei suoi anni più cupi a Palermo), e c’è di contro una Vanina segnata da un evento che finora ha di fatto deciso tutto il suo destino, come poliziotta e non solo. Questo suo essere immedicabilmente scissa, irrisolta, fra luce e tenebra, fra allegria e malinconia, è alla base del fascino e della ricchezza umana di Vanina".

"Abbiamo inoltre voluto che anche gli altri personaggi che ruotano attorno alla protagonista in un certo senso rispecchiassero questa sua stessa ambivalenza, sono tutti figure che hanno al contempo una dimensione leggera, ilare, incline alla commedia, e una dimensione più profonda, venata di malinconia, solitudine, nonché di grandi o piccole fragilità. Ci è sembrato il miglior modo per creare attorno a Vanina una sua famiglia, una famiglia ideale che le permettesse, dopo la sua fuga da Palermo, di trovare qui a Catania il suo vero posto nel mondo, un posto da cui non dovrà e non vorrà mai scappare".

Vanina - Un vicequestore a Catania: la nuova serie di Canale 5

Vanina - Un vicequestore a Catania, dove è stata girata

Il regista Davide Marengo e lo sceneggiatore Leonardo Marini sottolineano l'importanza narrativa di Catania, location principale della serie e centro della storia di Vanina.

"E Catania è il posto perfetto per Vanina anche perché in fondo le assomiglia: una città vitale e inquieta, che non sembra mai la stessa, sempre divisa fra qualità apparentemente inconciliabili, città di mare e insieme città di montagna, solare e al contempo irrequieta come il suo vulcano, antica come la pietra lavica dei suoi faraglioni e dei suoi edifici secolari, e allo stesso tempo moderna e giovane come nessun’altra città dell’isola", spiega Marini.

"Grazie ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, ambientati proprio a Catania e che calano le sue storie in ambientazioni reali e quotidiane, abbiamo potuto esplorare luoghi noti e meno noti, scoprire strade, locali, persone, colori, odori, scorci che a prima visita possono sfuggire e che invece vale la pena conoscere", aggiunge il regista della serie Davide Marengo.

