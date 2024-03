Vanina - Un vicequestore a Catania è la nuova serie di Canale 5 che vede come protagonista Giusy Buscemi nel ruolo di Vanina Guarrasi.

La prima puntata della serie andrà in onda mercoledì 27 marzo in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, tutto quello che c'è da sapere su Vanina - Un vicequestore di Catania, dalle anticipazioni alle location della serie.

Nel video qui sopra, scopriamo il cast di Vanina.

Vanina - Un vicequestore a Catania: trama, cast e anticipazioni

Vanina - Un vicequestore a Catania: il cast

La protagonista Vanina Guarrasi ha il volto dell'attrice Giusy Buscemi. Attrice ed ex modella, Giusy Buscemi ha vinto Miss Italia nel 2012 e lavora sia per il cinema che per la tv. La vita privata di Giusy Buscemi è caratterizzata da tre figli, Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria, avuti con il marito Jan Michelini.

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. Attore di cinema e tv, Marchesi ha lavorato in tv alle serie Solo per amore e Oltre la soglia e sul grande schermo lo ricordiamo in Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek.

Corrado Fortuna dà il volto a Manfredi, un pediatra con cui Vanina potrebbe avere una nuova storia d'amore a Catania. Attore, regista e scrittore, Corrado Fortuna ha lavorato anche con i registi Paolo Virzì, Giuseppe Tornatore e Riccardo Milani.

Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina. L'attore ha lavorato alle serie: Il capo dei capi, Squadra Antimafia - Palermo oggi, RIS e Il silenzio dell'acqua.

Alla Mobile di Catania, dove è diventata capo della Omicidi, Vanina ha trovato una nuova squadra: il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l'ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) e il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena).

Vanina - Un vicequestore a Catania: la nuova serie di Canale 5

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi

Vanina, vicequestore alla mobile di Catania, ha conosciuto la morte e il dolore quando aveva quattordici anni, assistendo all’omicidio del padre, Giovanni Guarrasi, poliziotto ucciso da un commando mafioso e spirato tra le sue braccia.

È in quel momento che ha deciso che anche lei sarebbe stata una poliziotta, avrebbe lottato contro la mafia e catturato gli assassini del padre.

Vanina si è innamorata di Paolo, il magistrato con il quale ha condiviso indagini e arresti. Il pensiero di perdere anche lui l’ha fatta fuggire da Palermo e dall’antimafia, per rifugiarsi a Catania.

