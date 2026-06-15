José e Manuel trovano un punto d’incontro. Manuel vorrebbe spartire i suoi guadagni con Claudia, ma lei se n’è già andata e Gabi lo incolpa per la sua partenza.

Manuel è deciso a consegnare il grano concordato, ma José lo ha messo in una situazione spinosa: i francesi con cui aveva un accordo hanno rescisso il contratto, costringendo Manuel a licenziare dei dipendenti per poterlo saldare.

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