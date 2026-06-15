La prossima puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) andrà in onda lunedì 22 giugno in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Un nuovo inizio già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
José e Manuel trovano un punto d’incontro. Manuel vorrebbe spartire i suoi guadagni con Claudia, ma lei se n’è già andata e Gabi lo incolpa per la sua partenza.
Manuel è deciso a consegnare il grano concordato, ma José lo ha messo in una situazione spinosa: i francesi con cui aveva un accordo hanno rescisso il contratto, costringendo Manuel a licenziare dei dipendenti per poterlo saldare.
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