La prossima puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) andrà in onda martedì 16 giugno in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Un nuovo inizio già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
José arriva alla Mancia con un dubbio insinuato da Justa che mette in crisi María.
Le condizioni di Ramón peggiorano e un segreto del passato torna a emergere. Le nuove rivelazioni sconvolgono gli equilibri tra eredità, proprietà e lavoratori.
Nel frattempo, Manuel si allontana da María per risolvere la disputa sulle sue terre, mentre Guillermo e Custodio vivono un inatteso riavvicinamento.
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