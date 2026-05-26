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Un nuovo inizio

SERIE TV26 maggio 2026

Un nuovo inizio, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata della nuova serie con Megan Montaner Un nuovo inizio andrà in onda martedì 26 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prima puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) andrà in onda martedì 26 maggio in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Un nuovo inizio già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Un nuovo inizio, le anticipazioni della prima puntata del 26 maggio

Megan Montaner (Maria) in un scena di Un nuovo inizio
Megan Montaner (Maria) in un scena di Un nuovo inizio

Ramón Cervantes, ricco possidente castigliano, arriva in un piccolo paese della provincia di Almería con l'intenzione di prendere moglie.

María, primogenita di una famiglia che vive di sacrifici, accetta di rinunciare ai propri sentimenti per garantire un futuro ai suoi cari.

Durante la cerimonia scopre che il matrimonio è per procura e che l'uomo a cui María è legata è in realtà Manuel, il nipote di Ramón.

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