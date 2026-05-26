Ramón Cervantes, ricco possidente castigliano, arriva in un piccolo paese della provincia di Almería con l'intenzione di prendere moglie.

María, primogenita di una famiglia che vive di sacrifici, accetta di rinunciare ai propri sentimenti per garantire un futuro ai suoi cari.

Durante la cerimonia scopre che il matrimonio è per procura e che l'uomo a cui María è legata è in realtà Manuel, il nipote di Ramón.

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