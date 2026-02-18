La quarta e ultima puntata di Una nuova vita è andata in onda mercoledì 18 febbraio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la quarta puntata della serie con protagonista Anna Valle in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Una nuova vita, la trama della quarta puntata

Umberto è stato arrestato con l’accusa di omicidio, ma è davvero lui l’assassino? Un testimone lo identifica come il colpevole e Marco è convinto della sua colpevolezza. Vittoria, invece, nutre dei dubbi sulla sua innocenza.

Quando Asia ha delle visioni di un luogo nel bosco, forse legato al ricordo della sua vera madre, Vittoria decide di aiutarla a cercarlo. Senza saperlo, si avvicinano pericolosamente alla verità sulle origini della ragazza.