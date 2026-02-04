La seconda puntata di Una nuova vita è andata in onda mercoledì 4 febbraio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Anna Valle in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Allo studio medico, Vittoria viene boicottata mentre la famiglia Moser cerca di strapparle il figlio Matteo richiedendone l'adozione.
Vittoria non si perde d'animo e continua a indagare sulla morte del marito Leonardo. Anche Marco è colpito dal suo carattere fiero; la sua caparbietà farà emergere segreti sulla dinamica dell'omicidio di Leonardo che porteranno le forze dell'ordine a considerare un nuovo sospettato.
Per aiutare sua figlia, Marco si ritroverà a rivelare dettagli personali della vita di Asia. Qual è il legame tra Asia e la morte di Leonardo?
Le puntate di Una nuova vita saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.