La seconda puntata di Una nuova vita è andata in onda mercoledì 4 febbraio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Anna Valle in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Una nuova vita, la trama della seconda puntata

Allo studio medico, Vittoria viene boicottata mentre la famiglia Moser cerca di strapparle il figlio Matteo richiedendone l'adozione.

Vittoria non si perde d'animo e continua a indagare sulla morte del marito Leonardo. Anche Marco è colpito dal suo carattere fiero; la sua caparbietà farà emergere segreti sulla dinamica dell'omicidio di Leonardo che porteranno le forze dell'ordine a considerare un nuovo sospettato.

Per aiutare sua figlia, Marco si ritroverà a rivelare dettagli personali della vita di Asia. Qual è il legame tra Asia e la morte di Leonardo?