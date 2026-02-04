Catalogo
SERIE TV05 febbraio 2026

Una nuova vita, la seconda puntata in streaming

La seconda puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 4 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La seconda puntata di Una nuova vita è andata in onda mercoledì 4 febbraio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Anna Valle in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Una nuova vita, la trama della seconda puntata

Allo studio medico, Vittoria viene boicottata mentre la famiglia Moser cerca di strapparle il figlio Matteo richiedendone l'adozione.

Vittoria non si perde d'animo e continua a indagare sulla morte del marito Leonardo. Anche Marco è colpito dal suo carattere fiero; la sua caparbietà farà emergere segreti sulla dinamica dell'omicidio di Leonardo che porteranno le forze dell'ordine a considerare un nuovo sospettato.

Per aiutare sua figlia, Marco si ritroverà a rivelare dettagli personali della vita di Asia. Qual è il legame tra Asia e la morte di Leonardo?

Anna Valle (Vittoria) e Luca Capuano (Leonardo Moser) nella serie Una nuova vita Anna Valle (Vittoria) e Luca Capuano (Leonardo Moser) nella serie Una nuova vita

Dove vedere Una nuova vita in streaming gratis

Le puntate di Una nuova vita saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

