sono tanti gli eventi raccontati nella seconda puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 4 febbraio in prima serata su Canale 5.

Una nuova vita, il riassunto della seconda puntata

Vittoria segue Asia, la figlia di Marco, ma la ragazza riesce a fuggire. Vittoria è convinta che Asia sia l'amante di Leonardo e che sia legata in qualche modo alla morte del marito.

Floriana Moser ricatta Firas per incastrare Vittoria: la famiglia Moser promette un lavoro a Firas in cambio di una falsa testimonianza.

Vittoria scopre che Asia era presente ai funerali di Leonardo. Marco racconta a tutti la verità sul rapporto tra Asia e Leonardo: il marito di Vittoria era il padre biologico di Asia.

Vittoria e Marco si baciano e passano la notte insieme. Floriana cerca di boicottare Vittoria e il suo nuovo lavoro.

