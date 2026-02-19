Catalogo
FICTION19 febbraio 2026

Una nuova vita, il riassunto e le reazioni all'ultima puntata

I momenti più importanti dell'ultima puntata della serie Una nuova vita andata in onda il 18 febbraio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Dai ricordi di Asia al vero assassino di Leonardo: sono tanti gli eventi raccontati nell'ultima puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 18 febbraio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultima puntata di Una nuova vita.

Una nuova vita, il riassunto della quarta e ultima puntata

Umberto viene arrestato con l’accusa di omicidio, mentre Diego e Luciana diventano genitori di una bambina.

Vittoria accompagna Asia alla ricerca del luogo nel bosco che le è impresso nella memoria. Nel frattempo, Greta tenta di dare fuoco all’hotel.

Diego si imbatte nel diario di Maria Chiesa, mentre Margaret comunica a Iman la sua decisione di trasferirsi a Roma.

Chi ha davvero ucciso Leonardo? Per scoprirlo, non perdete l'ultima puntata di Una nuova vita su Mediaset Infinity.

