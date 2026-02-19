Dai ricordi di Asia al vero assassino di Leonardo: sono tanti gli eventi raccontati nell'ultima puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 18 febbraio in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultima puntata di Una nuova vita.
Umberto viene arrestato con l’accusa di omicidio, mentre Diego e Luciana diventano genitori di una bambina.
Vittoria accompagna Asia alla ricerca del luogo nel bosco che le è impresso nella memoria. Nel frattempo, Greta tenta di dare fuoco all’hotel.
Diego si imbatte nel diario di Maria Chiesa, mentre Margaret comunica a Iman la sua decisione di trasferirsi a Roma.
Chi ha davvero ucciso Leonardo?