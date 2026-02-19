La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 19 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Bahar, Enver, Doruk e Nisan vanno in campeggio per distrarsi e cambiare aria.
Yusuf tenta di riallacciare un certo tipo di rapporto con Ceyda, ma lei gli fa capire che non ne ha la minima intenzione, scaraventando i suoi vestiti dalla finestra.
Nel frattempo, Ceyda propone ad Arif di andare a lavorare per Emre, in procinto di aprire un nuovo locale.
